سيلعب أمام نادٍ أوروبي كبير.. الترجي التونسي يكشف برنامج مئوية تأسيسه

كشفت إدارة نادي الترجي التّونسي الخطوط العريضة لبرنامج احتفالات النّادي بمئويته العام المقبل.

وأكد الناطق الرسمي للفريق، رفيق كتو، خلال مؤتمر صحفي عقدته إدارة الترجي، اليوم السبت، أنّ الاحتفالات ستنطلق يوم 15 يناير2019، والذي سيطلق عليه “اليوم الأحمر والأصفر”، إشارة إلى ألوان الفريق، مُنوّهًا إلى أنها ستكون مخصصة للمشجعين، على أن يقع تنظيمها بين الحديقة ب، مقر تدريبات الفريق الأول، والمقر الرئيسي للنادي بالعاصمة التونسية.

وأضاف كتّو أنّ الترجي سينظّم يوم 19 يناير القادم حفلًا كبيرًا بمدينة الثقافة بتونس، مشيرًا إلى أنّه سيتم توجيه الدعوة إلى عدد من رؤساء أندية تونسيّة وأفريقية، على غرار رؤساء الأهلي والزمالك المصريين، ومازمبي الكونغولي، فضلًا عن رئيس اللجنة الأولمبيّة الدوليّة الألماني توماس باخ.

وصرّح المتحدث ذاته أنّ إدارة الترجي ستقوم خلال هذا الحفل بتكريم شخصيات رياضيّة وسياسية وثقافيّة، لافتًا إلى أنّ مسؤولي النادي سيقومون بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة للعمل على إشراف الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، على هذا الحدث.

وشدّد الناطق الرسمي على أنّ الترجي سيجري مباراة وديّة مع “فريق أوروبيّ كبير”، رفض كشف هويتّه، معتبرًا أنّ الإعلان عنه سيتمّ في موعد لاحق عندما تُمضى العقود بصفة رسميّة.

وأبرز رفيق كتو أن الترجي سيطلق خلال الفترة القادمة نشيدًا رسميًا يميّز الفريق، تماهيًا مع الفرق الكبرى في العالم التي تتبع هذا التقليد، وفق تعبيره.

وتأسس الترجي، الملقب بشيخ الأندية التونسية، في 15 يناير 1919، مُحرزًا عبر مسيرته لقب الدوري في 28 مناسبة والكأس 15 مرة، بالإضافة إلى لقبين لدوري أبطال أفريقيا وعدة ألقاب محلية وقاريّة أخرى.