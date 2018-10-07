شهدت بطاقتين حمراوين.. الصفاقسي ينتزع فوزًا دراميًا على الترجي في الدوري التونسي

انتزع النادي الصفاقسي فوزًا مثيرًا على منافسه الترجي، اليوم الأحد، بنتيجة 2/0، في قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري التونسي.

وسجل أيمن الحرزي الهدف الأول للصفاقسي في الدقيقة 33، بعد تمريرة عرضية من فراس شواط.

وطرد الحكم محمود البنا اللاعب فرانك كون من الترجي في الدقيقة 86.

ونجح الصفاقسي في تعزيز تقدمه عبر فراس شواط مستغلًا كرة من حمزة المثلوثي.

وطرد حكم المباراة لاعبًا ثانيًا من الترجي وهذه المرة كان من نصيب شمس الدين الذوادي في الدقيقة 95.

وحقق الصفاقسي أول فوز على الترجي بعد أن خسر أمامه مرتين وتعادل مرتين في آخر 4 مباريات.

رفع الفوز رصيد الصفاقسي إلى 10 نقاط في الصدارة مع الملعب التونسي والنادي البنزرتي، في حين تجمد رصيد الترجي عند 4 نقاط في المركز السابع.