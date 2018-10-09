بسبب سوء النتائج.. الترجي التونسي يقيل مدربه خالد بن يحيى

أقال الترجي التونسي مدربه خالد بن يحيى، مساء الثلاثاء، بعد ثمانية أشهر من توليه المهمّة على خلفية تدهور نتائج الفريق خلال الأسابيع الأخيرة.

وعجز الترجي عن الفوز في آخر ثلاث مباريات في مختلف المسابقات بتعادله أمام الملعب التونسي، وخسارته أمام الصفاقسي في الدوري المحلي، فضلًا عن انقياده للهزيمة أمام فريق بريميرو أغوستو الأنغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكشفت تقارير صحفيّة، أن لقاء الصفاقسي كان بمثابة الفرصة الأخيرة للمدرب التونسي، في ظل وجود حالة من عدم الرضا من جانب جماهير وإدارة الترجي على الأداء المخيّب للفريق خلال الفترة الأخيرة.

ونجح بن يحيى في الصمود بعد أزمة إقصاء حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال العرب على يد نادي الاتحاد السكندري المصري منذ دورالـ32 للبطولة، إلّا أنّ مردود الفريق لم يتحسن وسط وجه شاحب لمعظم نجوم الفريق، ما جعل الأصوات المنادية بإقالته تزداد حدّة خاصة في ظل تدهور علاقته مع عدد من اللاعبين.

وقال الترجي في بيان مقتضب بموقعه على الإنترنت، إن معين الشعباني مساعد المدرب سيشرف على مران الفريق الأول خلفا للمدرب بن يحيى، غدا الأربعاء.

وتسابق إدارة الترجي الزمن لتعيين مدرب جديد على رأس الفريق استعدادًا للمباراة الحاسمة أمام بريميرو أغوستو، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي يطمح خلالها الفريق لتجاوز تأخره ذهابًا 0-1 وحجز مقعد في المباراة النهائيّة.

وكثّفت الإدارة اتصالاتها مع عدد من المدربين المحليين والأجانب المتاحين حاليّا، على غرار التونسي عمار السويح والفرنسيّ برتراند مارشان لقيادة الفريق في الاستحقاقات الرياضيّة المقبلة.

ويحتل الترجي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط مع مباراة مؤجلة أمام نجم المتلوي، ستُجرى في موعد لاحق من هذا الشهر.