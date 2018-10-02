الترجي التونسي يخسر من بريميرو أوغوستو في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

اهتزت شباك الترجي التونسي قرب النهاية ليخسر 1-صفر أمام مستضيفه بريميرو أوغوستو الأنغولي في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

ووضع المهاجم البديل لوفومبو بيدرو بوا حدًا لصمود دفاع الترجي عندما أطلق تسديدة بعيدة المدى استقرت في شباك رامي الجريدي حارس مرمى الترجي قبل النهاية بثماني دقائق.

وسنحت للترجي عدة فرص لإدراك التعادل، لكن الفريق الفائز باللقب مرتين افتقد الفاعلية خلال الدقائق الأخيرة.

وحصل مدافع الترجي خليل شمام على بطاقة حمراء في الوقت المحتسب بدل الضائع إثر حصوله على الإنذار الثاني.

وسيلتقي الفائز بينهما في مجموع مباراتي الذهاب والعودة مع المتأهل من مواجهة الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري.

ويستضيف الأهلي منافسه الجزائري في القاهرة بذهاب قبل النهائي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.