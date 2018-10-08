البلجيكي جورج ليكنس يقترب من تدريب النجم الساحلي

اقترب نادي النجم الساحلي التونسي من التعاقد مع المدرب البلجيكي جورج ليكنس خلفًا للمدرب المقال شهاب الليلي.

وأكد مصدر مطّلع لشبكة “إرم نيوز” أنّ إدارة النادي حسمت أمرها بالتّعاقد مع مدرّب أجنبي، لافتًا إلى أنّ الفريق في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع البلجيكيّ المخضرم.

ووجّه النجم الساحلي أنظاره صوب جورج ليكنس لمعرفته الكبيرة بالدوري التونسيّ إذ سبق له الإشراف على المقاليد الفنيّة لنسور قرطاج بين عامي 2014 و2015.

وبقي جورج ليكنس، البالغ من العمر 69 عامًا، دون فريق منذ إقالته من تدريب المنتخب الجزائري في يناير 2017، رغم أنّ الصحف ربطته بأندية مصرية وتونسيّة ومغربيّة.

وأقالت إدارة النجم الساحلي المدرب شهاب الليلي وجهازه الفنيّ المساعد، اليوم الإثنين، على خلفية إقصاء الفريق من دوري أبطال أفريقيا أمام غريمه الترجي في ربع نهائي رابطة الأبطال الأفريقيّة.

ويجمع المراقبون أن قرار الإقالة كان جاهزًا منذ خسارة لقاء الإياب 0/1 لكن كثافة الالتزامات الرياضيّة للفريق، في مسابقتي الدوري ودوري أبطال العرب، وعدم توفّر بديل مناسب أجّلا الإعلان عنه.

ويحتلّ النجم الساحلي المرتبة الرابعة في الدوري برصيد 7 نقاط مع مباراة مؤجلة أمام نادي حمام الأنف، يأمل خلالها الفريق في تحقيق الفوز للالتحاق بثلاثي الصدارة، الملعب التونسي والصفاقسي والنادي البنزرتي.