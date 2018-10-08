تقارير:‭ ‬النجم الساحلي التونسي ينفصل عن مدربه شهاب الليلي

ذكرت تقارير لوسائل إعلام تونسية، اليوم الإثنين، أن النجم الساحلي الذي ينافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، انفصل عن مدربه شهاب الليلي بعد نحو أسبوعين من خروجه من دوري أبطال إفريقيا على يد غريمه اللدود الترجي.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن النجم الساحلي قرر التخلي عن مدربه الليلي رغم فوز الفريق 5-3 على ضيفه الاتحاد المنستيري، في الجولة الرابعة بالدوري التونسي، أمس الأحد.

كما قاد الليلي الفريق للتأهل لدور الستة عشر بكأس العرب للأندية الأبطال، بعد تخطيه فريق الرمثا الأردني.

لكن التقارير كشفت أن قرار إقالة المدرب كان جاهزًا، منذ أن ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا؛ بعد خسارته على يد غريمه المحلي الترجي 3-1 في مجموع مباراتي دور الثمانية للمسابقة.

ولم يتسن الحصول على تأكيد من مسؤولي النجم الساحلي.

ويحتل النجم الساحلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التونسي بعد أن حصد سبع نقاط من ثلاث مباريات.