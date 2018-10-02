مباراة الأهلي ووفاق سطيف.. 4 أمور تحدد ملامح صراع كارتيرون والطوسي في دوري أبطال أفريقيا

تبدأ ،مساء الثلاثاء، منافسات جولة الذهاب بدور الأربعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا بإقامة مواجهتين مثيرتين الأولى تجمع بين بريميرو دو أوغوستو الأنجولي ضد ضيفه الترجي التونسي، بينما يلعب في الثانية، الأهلي المصري أمام ضيفه وفاق سطيف الجزائري.

ويستحوذ الصدام العربي بين الأهلي والوفاق على اهتمامات المتابعين خاصة أن الفريقين سبق لهما التتويج بالبطولة الأفريقية ويحلمان باستعادة اللقب القاري.

تقام مباراة بريميرو دو أوجوستو ضد الترجي في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة الخامسة مساءً بتوقيت تونس، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق التونسي رؤوف بن خليف.

وتذاع مباراة الأهلي ووفاق سطيف في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلقين المصري علي محمد علي، والجزائري حفيظ دراجي.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الأهلي ووفاق سطيف..

صراع كارتيرون والطوسي.. الدفاع أولًا

يبدو أنَّ هناك صراعًا تكتيكيًّا مثيرًا بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي المصري، والمغربي رشيد الطوسي المدير الفني لفريق وفاق سطيف الجزائري خلال هذه المباراة.

ويجيد كلا المدربين الاعتماد على الطرق الدفاعية والتأمين أولاً أمام المرمى قبل التفكير في تنظيم الهجمات، وهو ما تعكسه الأرقام خاصة أن الأهلي لم يستقبل مع كارتيرون بدوري الأبطال سوى 3 أهداف خلال 6 مباريات، واللافت أنه حافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات واستقبل الثلاثية في مباراة واحدة أمام كمبالا سيتي الأوغندي باستاد برج العرب.

واستقبل وفاق سطيف 10 أهداف في 12 مباراة خاضها بالبطولة علماً بأنه تلقى 4 أهداف في مباراة مازيمبي الكونغولي في ملعب الأخير، وحافظت كتيبة الطوسي على نظافة شباكها في 5 مباريات.

تألق سليمان وموهبة جابو

يعتمد الأهلي أخيراً على تألق لاعبه المخضرم والموهوب وليد سليمان الذي أبهر الجميع بمستواه في مباراتي حوريا الغيني في إياب دور الثمانية بالبطولة وأيضاً النجمة اللبناني بالبطولة العربية.

وتأقلم وليد سليمان مع واجبات مركز صانع الألعاب المحوري الذي يشارك به بديلاً للاعب عبد الله السعيد الراحل للأهلي السعودي.

ويعوّل وفاق سطيف على موهبة لاعبه السريع والمتحرك عبد المؤمن جابو الذي يعيش حالة من التألق بعد عودته من تجربة إعارة للنصر السعودي.

أزارو ومعلول.. سلاحا الأهلي

يعتمد الأسلوب الهجومي للأهلي بنسبة تتخطى 90% على إرسال الكرات العرضية يميناً ويساراً واستغلال إجادة المغربي وليد أزارو لضربات الرأس أو تحركاته المزعجة التي تمنح زملاءه المساحات للتسجيل.

ويعد أزارو هداف الأهلي في البطولة برصيد 6 أهداف، ولكن مفتاح تألق اللاعب المغربي يتمثل في الكرات الخطيرة التي يرسلها اللاعب التونسي الموهوب علي معلول الظهير الأيسر الذي يقدّم الحلول الهجومية بانطلاقاته وتمريراته المميزة.

وأكد سمير كمونة، مدافع الأهلي الأسبق، لـ”إرم نيوز” أن سرعة أزارو تربك دفاعات المنافسين بشكل كبير خاصة أن اللاعب المغربي لا يتوقف عن الحركة ويظل مصدر إزعاج.

وأضاف: ” علي معلول من اللاعبين المهمين في تشكيلة الأهلي وخطط كارتيرون الهجومية، ويلعب الكرات العرضية بامتياز وأعتقد أنه سيكون له دور مهم في مباراة سطيف”.

المرتدات والروح القتالية وأوراق سطيف

يجيد وفاق سطيف اللعب خارج أرضه في ظل أسلوب تكتيكي يعتمد عليه المدير الفني رشيد الطوسي بطريقة 4-2-3-1 والاستفادة من قدرات لاعبيه البدنية والتحاماتهم بجانب اللعب على الكرات المرتدة.

ويعتمد سطيف على الأداء الجماعي والتنظيم الدفاعي وهو ما ظهر خلال مباراة الوداد المغربي مع تألق الحارس مصطفى زغبة الذي خطف الأضواء في لقاء الوداد.

وأكد كمونة أن الفرق الجزائرية تجيد اللعب التكتيكي والاعتماد على القوة البدنية بشكل أكبر من المهارة، موضحاً أن الوفاق سيلعب على تضييق المساحات وفرض الأسلوب التكتيكي على الأهلي.

وأوضح أن سرعة جابو والمهاجم الحبيب بو قلمونة ستلعب دوراً مهماً في منح الفريق الجزائري كرات مرتدة سريعة وتهديد مرمى الفريق الأحمر.

وفي البطولة نفسها، تبدو مهمة الترجي في مواجهة بطل أنجولا ليست سهلة نظراً لأن بريميرو أطاح بنادي مازيمبي الكونغولي خارج البطولة.

ويعتمد الترجي على خبرات لاعبيه وعلى رأسهم طه ياسين الخنيسي وبلال الماجري وأنيس البدري وغيلان الشعلالي والثنائي الأفريقي فوسيني كوليبالي وفرانك كوم لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بأنجولا.