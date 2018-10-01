مباراة الأهلي ووفاق سطيف.. كاف يوقف شريف إكرامي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

سيفقد النادي الأهلي المصري جهود شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام وفاق سطيف الجزائري؛ بسبب الإيقاف.

فقد تلقى الجهاز الفني للأهلي خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يفيد بإيقاف شريف إكرامي، في مباراتي الذهاب والعودة في نصف نهائي دوري رابطة الأبطال.

وجاء سبب الإيقاف بدعوى أن الحارس دخل في مشادة مع طاقم الإسعاف، أثناء مباراة حوريا الغيني في ذهاب دور الـ 8، التي أُقيمت في العاصمة الغينية كوناكري.

من جانبه، أبدى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، اندهاشه من القرار، خاصة أن إكرامي لم يرتكب أي أخطاء أو يتجاوز في سلوكه في الواقعة المشار إليها، فضلًا عن عدم تناول المراقب لأي واقعة تخص إكرامي في ذات المباراة، بدليل أنه كان ضمن قائمة الأهلي التي خاضت لقاء العودة أمام حوريا كوناكري الغيني.‎

يذكر أن النادي الأهلي سيواجه وفاق سطيف الجزائري، غدًا الثلاثاء، في إطار مباريات الذهاب لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما يقام لقاء العودة يوم 23 في الجزائر.

في سياق متصل، أصدر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بيانًا رسميًا يعلن فيه تشكيل لجنة قانونية لمقاضاة بعض الأشخاص الذين تجاوزوا في حق مجلس الإدارة والجماهير الحمراء، خلال الفترة الماضية.

وقال الأهلي في بيانه: “مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب عقد جلسة مساء اليوم الإثنين بمقر النادي بالجزيرة، بدأت بالوقوف دقيقة حدادًا على روح الكابتن صفوت عبد الحليم، نجم فريق الكرة السابق، الذي وافته المنية أمس وتم تشييع جثمانه اليوم”.

وأضاف البيان: “بعدها، قرر المجلس التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق كما ناقش التجاوزات التي صدرت من البعض خلال الفترة الماضية، وتَمسّ النادي الأهلي وجماهيره وتحمّل خلالها الفريق الكثير من التطاول والادعاءات الكاذبة بحق النادي الأهلي وجماهيره، ومسؤوليه والتزم مجلس إدارة النادي الأهلي ضبط النفس طوال هذه الفترة؛ اتساقًا مع قيمه ومبادئه، مترفعًا عن الانزلاق إلى هذه الهوة المتدنية، وتاركًا الفرصة للآخرين لمراجعة موقفهم، وللمعنيين بالأمر أن يتدخلوا؛ منعًا لإحداث احتقان وفتنة بين الجماهير؛ نتيجة الاستفزازات المستمرة والممنهجة”.

وأضاف: “إلا أن صبر النادي الأهلي دفع البعض للاستمرار في التجاوز إلى درجة فاقت كل الحدود، ولا يمكن السكوت عليها.. وبناء عليه، قرر مجلس إدارة الأهلي تكليف وتشكيل لجنة قانونية للبدء فورًا في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية كافة، تجاه كل من تجاوز في حق النادي الأهلي، ومسئوليه، وأعضائه”.

وأردف: “كما قرر المجلس توجيه خطاب إلى اتحاد كرة القدم المصري، إلحاقًا بالخطاب الذي أرسله النادي الأهلي سابقًا بعد أزمة التحكيم في مباراة الإنتاج الحربي حيث أكّد النادي في خطابه الجديد، ضرورة إسناد مبارياته في الدوري بدءًا من المباراة المقبلة إلى حُكّام من قارة أوروبا، مع استعجال الردّ على الخطاب السابق”.