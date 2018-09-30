الاتحادان التونسي والمصري يتبادلان الحكام

وقّع كل من رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء ونظيره المصري، هاني أبوريدة اتفاقية تعاون في مجال تحكيم دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، اليوم الأحد.

وتنص الاتفاقية على إرساء تعاون وتبادل شاملين بين الجامعتين في كافة مجالات التحكيم الكروي.

وستسمح هذه الاتفاقية بتعيين متبادل لحكام البلدين لإدارة مباريات في البطولتين المصرية والتونسية، دون اعتبار الحكم الخارجي أجنبيًا.

كما سيتم بمقتضى الاتفاقية تبادل المعسكرات للحكام والمحاضرين بطريقة تداولية، علاوة على تعيين متبادل لمكونين معتمدين من الاتحادين الأفريقي والدولي لكرة القدم، للمشاركة في دورات النخبة لحكام البلدين.

إلى ذلك، سيتم اعتماد مواد تعليمية موحدة بين البلدين، فيما يخص التكوين للحكام والمكونين والمقيمين.

وقد أكد ممثلو الاتحادين انفتاحهم على كل الاتحادات الكروية في شمال أفريقيا، التي ترغب في دخول هذه الاتفاقية.

وتأتي هذه المبادرة وفق متابعي الشأن الرياضي في تونس كمحاولة للارتقاء بالمستوى التحكيمي في البلدين، خصوصًا في المباريات الكبرى التي تشهد حوادث عنف واحتجاجات متواصلة على أداء الحكام المحليين، واتهامهم بالانحياز لفريق على حساب آخر.

يذكر أن تونس استعانت في وقت سابق بحكام من أوروبا لإدارة مباريات محلية هامة، على غرار نهائي كأس تونس ودربي العاصمة بين الترجي والأفريقي.