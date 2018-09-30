انفراجة في أزمة مرتضى منصور والاتحاد الأفريقي “كاف” (فيديو)

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق المذيع بقناة “بيراميدز”، أن أزمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، سيتم احتوائها في الفترة المقبلة.

وقال “فايق” خلال تقديمه برنامج “سوبر”، إن مرتضى طلب من هاني أبوريدة أن يتقدم بصفته رئيسًا للاتحاد المصري بالتظلم، ولكن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي رفض؛ لأن هذا مخالف للقوانين.

وسيتم تقديم تظلم من نادي الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة، وستوافق عليه لجنة الانضباط في الكاف، على أن يتم رفع عقوبة الإيقاف عن رئيس الزمالك، والاكتفاء بالغرامة المالية، بناء على جهود ووساطات من هاني أبوريدة وأشخاص آخرين.

يُذكر أن خطاب لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي أعطت مرتضى منصور الحق في الطعن على قرار إيقافه خلال ثلاثة أيام، وأنه تم إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم في مصر بالقرار من أجل إبلاغه لنادي الزمالك

وقال الموقع الرسمي للزمالك: “اتخذ مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور رئيس المجلس عددًا من القرارات الهامة لصالح النادي، وذلك بشأن الأحداث الأخيرة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن هذه القرارات في المؤتمر الصحفي المقرر له الحادية عشرة، صباح غد الإثنين.

في نفس السياق وصف رئيس نادى الفتح السعودي لكرة القدم، سعد عبدالعزيز العفالق، قرار إيقاف المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، بأنه غير عادل ومجحف بحق رجل خدم الرياضة في بلده.

وقال رئيس الفتح، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك: “إن موقف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية في دعم قضية مرتضي منصور غير مستغرب، ونحن معه في دعمه لمرتضي منصور الذي له مواقف مشهودة في دعم المملكة في أي شأن رياضي وسياسي”.

وفي الإطار نفسه، أكد رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، نواف المقيرن، أنه يدعم مرتضى منصور، بعد العقوبات التي وقعت عليه من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” واللجنة الأولمبية.

وأضاف نواف المقيرن: “نرفض إهانة مرتضى منصور، فهو رئيس نادٍ عربي كبير، له جماهير ومحبون، لذلك طريقة التعامل لابد أن تتحسن، كلنا ندعم رئيس الزمالك”.