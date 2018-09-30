رئيس “كاف” يعلق على عقوبات لجنة الانضباط ضد مرتضى منصور

علق أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على العقوبات التي طالت مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، بإيقافه لمدة عام كامل وتغريمه 40 ألف دولار، بعد التصريحات التي أدلى بها في وقت سابق ضد رئيس “كاف” وعمرو فهمي، سكرتير “الكاف”.

وقال أحمد أحمد، في مؤتمر صحفي، ظهر اليوم الأحد: “لم أكن أعلم شيئًا عن العقوبة التي أصدرتها لجنة الانضباط بالكاف على مرتضى منصور، أمس السبت، كنت مشغولًا ببعض الأمور الأخرى”.

وأضاف: “لدينا لجنة مختصة بشأن هذا الملف، أحترم القانون؛ لأن كل شيء يتمتع بالشفافية، بدليل ما حدث لبلدي بعد معاقبة مدغشقر تم إيقاف نشاطها 3 أشهر، المدونة الانضباطية هي الفيصل في هذه الأمور، ومن حق رئيس الزمالك الاستئناف”.

وشدَّد: “لا يوجد لدينا قرارات بالرغبة الشخصية، بل هناك لائحة عقوبات نتحرك من خلالها”.

يُذكر أن خطاب لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي أعطت مرتضى منصور الحق في الطعن على قرار إيقافه خلال ثلاثة أيام، وأنه تم إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم في مصر بالقرار من أجل إبلاغه لنادي الزمالك.