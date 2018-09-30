مراكش المغربية تحتضن مؤتمر “فيفا” السنوي خلال يونيو المقبل

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأحد، تنظيم مؤتمره السنوي حول إصلاح منظومة الساحرة المستديرة، في مدينة مراكش المغربية، وذلك خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وأعلن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الـ”فيفا”، عن هذا القرار، خلال مشاركته في أعمال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الأفريقي للعبة (كاف)، في نسختها الـ12 التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وحسب إنفانتينو، فإن هذا الحدث، الذي ينظم للمرة الأولى في المغرب، سيشهد مشاركة 80 اتحادًا كرويًا من القارات الخمس، ويندرج ضمن أبرز ثلاثة مواعيد يخصصها “الفيفا” سنويًا، من أجل وضع وإعداد مقترحات قوانين ومشاريع، خاصة بتطوير اللعبة.

وسبق لمراكش أن احتضنت مناسبات رياضية كبيرة، على غرار نهائي كأس العالم للأندية عامي 2013 و2014، بالإضافة إلى المناظرة الأفريقية حول كرة القدم النسائية التي أقيمت هذا العام.