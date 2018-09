هاني أبوريدة يعلن دعم أفريقيا لترشيح إنفانتينو لرئاسة “فيفا” مجددًا

كشف هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن دعمه لجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لفترة رئاسية جديدة.

ويتواجد إنفانتينو في شرم الشيخ، من أجل حضور فاعليات الجمعية العمومية غير العادية للكاف، وقام أبوريدة بجانب رئيس الكاف باستقباله، أمس السبت، في مطار شرم الشيخ فور وصوله.

وأشار أبوريدة على هامش كلمته بالجمعية العمومية: “أعلن بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن اتحاد الكرة دعم ومساندة إنفانتينو في انتخابات فيفا من أجل مستقبل مشرق”.

وكان رئيس الكاف، أحمد أحمد، أعلن عن دعم أفريقيا لإنفانتينو من أجل تولي فترة جديدة في رئاسة الفيفا، ومنح الكلمة لرئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم من أجل الإعلان عن دعم أفريقيا له.

"I'm happy and proud that @CAF_Online embraced VAR. It shows that @CAF_Online is in line with modern trends of football. VAR did not change football, rather VAR has helped football and referees – Gianni Infantino #CAFEGA2018 pic.twitter.com/fLCNeOcLWH

— CAF (@CAF_Online) September 30, 2018