الكشف عن التصميم الجديد لكأس زايد للأندية الأبطال (صورة)

كشفت قناة “أبوظبي الرياضية” عن التصميم النهائي لمجسم كأس زايد للأندية الأبطال، وهو المسمى الجديد للبطولة العربية.

ويزين الكأس شعر “عام زايد” وتتوسطه صورة الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلن رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل الشيخ، أمس الثلاثاء، إطلاق اسم مؤسس دولة الإمارات الراحل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، على البطولة الحالية لكأس العرب للأندية الأبطال.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “نعتز بقادتنا وبما صنعوه من إنجازات وأعمال جليلة يستحق والدي الشيخ زايد رحمه الله أن تحمل بطولة الأندية العربية لهذه النسخة اسمه اعتزازًا وتقديرًا بما قدّمه”.

وسيصبح اسم البطولة العربية “بطولة كأس زايد للأندية الأبطال”، وذلك لنسخة واحدة.

ويشارك في هذه البطولة 32 فريقًا عربيًا بنظام الذهاب والإياب، وانطلقت بهذه الحلة في الموسم 2018-2019، بعد أن كان لها أسماء سابقة في النسخ الـ27 الماضية، مثل البطولة العربية للأندية، ودوري أبطال العرب.

وتشارك السعودية بـ4 أندية في البطولة وكذلك الحال بالنسبة إلى مصر، فيما تشارك إضافة إلى الإمارات كل من تونس والجزائر بـ3 أندية لكل منها، على أن تشارك الدول العربية الـ11 الأخرى بفرق أقل.

ويمثل الإمارات في البطولة الحالية، ناديا الوصل والجزيرة، بعدما خرج العين على يد وفاق سطيف الجزائري، في أغسطس الماضي في الدور الـ32.

ومن المقرر أن تختتم البطولة في أبريل 2019، على أن يحصل حامل اللقب على مبلغ قدره 6 ملايين دولار أميركي، فيما سينال الوصيف 2.5 مليون دولار، على أن يحصل الفريقان الثالث والرابع على مبلغ نصف مليون دولار لكل منهما.