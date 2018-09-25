تركي آل الشيخ: تغيير مسمى البطولة العربية ليصبح “بطولة كأس زايد للأندية الأبطال” (فيديو)

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن إطلاق اسم الشيخ زايد آل نهيان رحمه الله على البطولة الحالية لكأس العرب للأندية الأبطال، ليصبح مسماها “بطولة كأس زايد للأندية الأبطال” ولنسخة واحدة.

وقال آل الشيخ، في مداخلة هاتفية لقناة “أبوظبي” الرياضية، مساء الثلاثاء: “هذه البطولة من أقوى البطولات والنسخ التي حصلت في تاريخ البطولات العربية، كمية كبيرة من الإثارة والحماس”.

وأضاف: “وبصفتي رئيسًا للاتحاد العربي ولما قدمه سمو الشيخ محمد بن زايد والشيخ طاحنون بن زايد، أعلن أن هذه النسخة تتشرف أن تحمل اسم المغفور له الشيخ زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، ووجهت الشركة القائمة على صناعة الكأس تغييره وإضافة رمز وصورة الشيخ زايد على هذا الكأس، الرجل الغالي على قلوبنا كلنا في العالم العربي، ونرى خيره حتى الآن وهذا أقل شيء نقدمه للإمارات العربية المتحدة”.

#تركي_آل_الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم يعلن إطلاق اسم المغفور له #الشيخ_زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه على نسخة #كأس_العرب_للأندية_الأبطال الحالية#كأس_زايد_للأندية_الأبطال@Turki_alalshikhpic.twitter.com/VGiKXxRJeP — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 25, 2018

وأضاف: “هذه ذكرى غالية علينا، لذلك وجهت القائمين على تغيير الشعار وتغيير الكأس وإضافة رمز الشيخ زايد رحمه الله، ونتمنى يكون النهائي في أبوظبي حتى تكون الفرحة فرحتين”.

وأتم: “يأتي ذلك تقديرًا لهذه الشخصية ولما تمثله من مكانة كبيرة في قلوب كل العرب، وتأكيدًا لدوره وجهوده رحمه الله في كافة المجالات واحتفالًا بعام زايد”.

وتشهد البطولة العربية التي عادت بشكل جديد، بعدما أقيمت العام الماضي، بنظام التجمع، حاليا منافسات دور الـ32.

ويمثل ناديا الوصل والجزيرة، الإمارات، في النسخة الحالية من البطولة، بعدما خرج العين من دور الـ32، على يد وفاق سطيف الجزائري.

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أعلن معالي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عن إطلاق اسم الشيخ زايد آل نهيان رحمه الله على البطولة الحالية لكأس العرب للأندية الأبطال، ليصبح مسماها "بطولة كأس زايد للأندية الأبطال" ولنسخة واحدة. pic.twitter.com/CwuISX4FjP — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) September 25, 2018

ومنذ مطلع العام الحالي، تواصل الإمارات الاحتفال بالذكرى المائة على ميلاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات، من خلال العديد من الفعاليات الداخلية والخارجية، في ظل اعتماد عام 2018 “عام زايد”.

وجاء الإعلان لإبراز دور الرئيس الإماراتي الراحل الشيخ زايد في تأسيس وبناء ونهضة الدولة، إلى جانب إنجازاته إقليميًا وعالميًا، وتجسيد مكانته الاستثنائية والفريدة محليًا وعربيًا ودوليًا.