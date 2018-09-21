الاتحاد الجزائري لكرة القدم يرد على تحقيق BBC حول الفساد الرياضي

قلّل الاتحاد الجزائري لكرة القدم من التحقيق الصحفي الذي أعدته الشبكة الإعلامية البريطانية ” BBC” عن الفساد الكروي في الجزائر، واعتبرت أن التقرير لم يكشف حقائق جديدة، حيث سبق للصحافة الرياضية المحلية التطرق إليها.

وقال رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي، اليوم الجمعة في تصريح للإذاعة الجزائرية، إنه لا يمكن إخفاء التلاعبات الواقعة في مباريات البطولة المحلية لكرة القدم بمختلف أقسامها، لكن ليس بذلك الحجم الذي صوره التحقيق البريطاني.

وكذب المسؤول الرياضي، وجود اتصالات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بخصوص موضوع التلاعب بالمباريات، مؤكدًا أن “الفاف” لن تسكت على مثل هذه التصرفات وستحارب الفساد الكروي.

ونشرت صحف محلية معروفة في الجزائر على غرار الخبر والشروق الناطقتين بالعربية والوطن الناطقة باللغة الفرنسية، في الأعوام الماضية، تقارير مطولة عن ترتيب نتائج مباريات بطولة كرة القدم، وشراء ذمم الحكام والأطراف الفاعلة في هذا المجال، لكن دار لقمان ظلت على حالها، وفق مراقبين.

وخلّف التحقيق الذي نشرته قناة “بي بي سي” البريطانية عن واقع الفساد في البطولة الجزائرية لمباريات كرة القدم، هزات ارتدادية في الأوساط الرياضية بالبلاد، التي طالبت حكومة الرئيس بوتفليقة بفتح تحقيق معمق ومستعجل يسمح بمعاقبة الفاسدين في المجال الرياضي.

ورفعت “بي بي سي” الأربعاء الماضي، النقاب عن تحقيق دامت مدة إنجازه ثلاث سنوات كاملة شمل وسطاء ولاعبين سابقين وحاليين وحكامًا ومسؤولين في مجال كرة القدم، كشفت فيه عن حجم التلاعب بنتائج المباريات ورشوة اللاعبين والمسؤولين في الجزائر، وفق تقرير نشرته.

وتناقلت وسائل إعلامية محلية فحوى التحقيق عن الفساد الكروي في الجزائر بشكل مفصل، وفتحت عدة محطات تلفزيونية بلاطوهاتها للنقاش حول الموضوع بإشراك مختصين ولاعبين سابقين لتسليط الضوء على ظاهرة الفساد التي زحفت إلى المجال الرياضي بشكل غير مسبوق.