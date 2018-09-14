وفاق سطيف يتخطى الوداد البيضاوي بهدف في ذهاب ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

أحرز السنغالي إيسلا دياموندي هدفا بعد 16 دقيقة من البداية ليقود وفاق سطيف الجزائري لفوز صعب 1-صفر على ضيفه الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال افريقيا لكرة القدم اليوم الجمعة.

وسيحتاج الوداد حامل اللقب للفوز بفارق هدفين في مباراة العودة التي ستقام في الدار البيضاء في 21 من الشهر الحالي.

وقبل الهدف كاد الحبيب بوقلمونة أن يفتتح التسجيل لأصحاب الأرض لكن تسديدته مرت بجوار القائم.

واستغل وفاق سطيف سوء تمركز دفاع الضيوف ليفتتح التسجيل عندما تلقى دياموندي تمريرة عرضية من الجهة اليسرى من أكرم جحنيط تابعها من مدى قريب في مرمى ياسين الخروبي حارس الوداد.

وسيطر وفاق سطيف على وسط الملعب دون تهديد حقيقي على مرمى الضيوف بينما انتظر الوداد البيضاوي آخر ربع ساعة من الشوط الأول ليضغط على أصحاب الأرض لكن دون فعالية.

وبدأ الوداد الشوط الثاني بالضغط على وفاق سطيف حيث سدد المهاجم إسماعيل الحداد بعد مرور دقيقتين بمحاذاة القائم الأيمن.

واستمر بحث الوداد عن التعادل لكن تسديدة عبد اللطيف نصير في الدقيقة 54 علت العارضة بقليل.

وتدخل الخروبي في الدقيقة 61 ليحرم جحنيط من فرصة خطيرة قبل أن يمرر جناح الوداد محمد أوناجم في الدقيقة 67 لزميله وليد الكرتي لكن عبد الرحمن بولطيف حارس سطيف حرم الضيوف من فرصة جديدة.