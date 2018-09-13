هل ينجح رونارد في إقناع ماتيو جندوزي باللعب لمنتخب المغرب؟

يأمل الاتحاد المغربي لكرة القدم في إقناع الفرنسي ماتيو جندوزي متوسط كميدان فريق آرسنال باللعب للمنتخب المغربي رغم صعوبة المهمة في ظل عدم اقتناع والده المغربي بالفكرة ورغبة اللاعب نفسه في اللعب للمنتخب الفرنسي.

وحاول الاتحاد المغربي سابقا إقناع والد اللاعب بلقاء يجمع بينه وبين المدرب الفرنسي هيرفي رونارد، لكن اللقاء لم يتم في ظل عدم وجود حماس لدى عائلة النجم البالغ من العمر 19 سنة.

وجاء فوز فرنسا بكأس العالم روسيا 2018 ليصعب على المغاربة المهمة خصوصًا بعد انتقال ماتيو جندوزي لآرسنال وكسب ثقة مدربه الإسباني أوناي إيمري على حساب عدة لاعبين لعبوا في نفس مركزه الموسم الماضي، من بينهم الدولي المصري محمد النني.

ويبدو أن الاتحاد المغربي لكرة القدم والمدرب الفرنسي هيرفي رونارد سيقوم بمحاولة أخيرة خلال الاجتماع الذي سيعقده الاتحاد الدولي لكرة القدم في لندن مع مدربي المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم لتقييم البطولة والمقرر يوم 23 من الشهر الحالي.

وذكرت عدة مصادر إعلامية مغربية أن هيرفي رونارد سيحاول لقاء اللاعب الشاب في لندن وطرح مشروعه أمامه لإقناعه باللعب لأسود الأطلس رغم كون كل المعطيات تدل على صعوبة المهمة مع أمل ضعيف في إقناعه.

ولعب جندوزي للمنتخبات الفرنسية الصغرى وصرح مؤخرًا أنه ينتظر دعوة من ديدييه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي الأول بفارغ الصبر ، لكن مركزه يضم عدة لاعبين جيدين أبرزهم نغولو كانتي نجم تشيلسي و نزونزي لاعب روما الإيطالي وتوليسو لاعب بايرن ميونخ وأدريان رابيو لاعب باريس سان جرمان وهو ما قد يؤخر ظهوره ضمن المنتخب الفرنسي الأول.