مبابي يتفوق على ميسي ورونالدو في شبابهما

منذ فترة ليست بعيدة تساءل الجميع عن خليفة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بعد اعتزالهما لكن الإجابة جاءت أسرع مما كان متوقعًا.

وبدا أن كيليان مبابي أفضل لاعب شاب في كأس العالم الأخيرة في روسيا مهاجم فرنسا وباريس سان جيرمان الأقرب لخلافة قطبي الكرة العالمية حاليًا.

ويبلغ رونالدو المنتقل إلى يوفنتوس في يوليو/تموز الحالي 33 عامًا مقابل 31 عامًا لميسي الهداف التاريخي لبرشلونة بينما يبلغ عمر مبابي 19 عامًا فقط وحقق العديد من الألقاب والأرقام القياسية التي فشل أي من رونالدو وميسي في تحقيقها خلال الفترة ذاتها.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن مبابي حطّم ثلاثة أرقام غير عادية مقارنة بقائدي الأرجنتين والبرتغال وهما في عمر مبابي حاليًا.

وحقق مبابي مع موناكو وبعده باريس سان جيرمان العديد من الأرقام التي لم ينجح ميسي أو رونالدو في تحقيقها وعمرهما 19 عامًا، حيث سجل مبابي 52 هدفًا مع الأندية حتى الآن مقابل 25 لميسي و17 لرونالدو.

وسجل مبابي أيضًا أكثر من رونالدو وميسي في دوري الأبطال في عمر 19 عامًا، حيث أحرز عشرة أهداف مقابل هدفين لميسي وصفر لرونالدو.

وأخيرًا، تجاوز الدولي الفرنسي الثنائي الشهير على مستوى المنتخب الوطني، حيث أحرز تسعة أهداف مقابل سبعة لرونالدو وأربعة لميسي.

فضلًا عن أن مبابي توّج بلقب كأس العالم وعمره 19 ليتفوق على ميسي ورونالدو وكل منهما لم يحرز هذا اللقب طوال مسيرته.