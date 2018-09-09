المهدي بن عطية يتجه لاعتزال اللعب الدولي مع منتخب المغرب

كشفت تقارير صحفية أن المدافع المهدي بن عطية يدرس اعتزال اللعب مع منتخب بلاده المغرب، والتركيز فقط مع فريقه يوفنتوس فيما تبقى من مسيرته.

وأوضحت إذاعة “RMC Sport” الفرنسية، إن بن عطية يفكر في الاعتزال الدولي بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

ولم ينضم المهدي بن عطية، البالغ من العمر 31 عامًا، إلى قائمة المغرب للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2019.

وقال الفرنسي هيرفي رينار مدرب المغرب قبل أيام:”تحدثت معه قبل حسم القائمة، وكان هناك اتفاق على عدم حضوره، إنه يركز مع فريقه حاليًا، وينافس على مكانه في يوفنتوس”.

وأضاف رينار:”المدرب دائمًا ما يسأل عن قائد الفريق، وأتمنى أن يكون بخير.. ولا يجب البحث عن أسباب غير صحيحة (لغياب بن عطية)، والباب دائمًا سيبقى مفتوحًا للاعبين”.

من جهته قال موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، إن بن عطية ردَّ على ما يثار في وسائل الإعلام المغربية حول غيابه عن المنتخب بسبب إصابة يعاني منها.