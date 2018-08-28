مدرب المغرب يستبعد بنعطية ويستدعي أشرف بن شرقي استعدادًا لمباراة مالاوي

وجه الفرنسي إيرفي رينار، مدرب منتخب المغرب، الدعوة إلى 25 لاعبًا؛ استعدادًا لمباراة مالاوي بتصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 بالكاميرون، والتي ستقام مطلع الشهر المقبل.

وغاب القائد المهدي بنعطية، لاعب يوفنتوس الإيطالي، عن القائمة التي أعلنت اليوم. وكان بنعطية قد دخل في خلاف مع المدرب المساعد مصطفى حجي خلال نهائيات كأس العالم في روسيا هذا العام، مما جعله يغيب عن لقاء إسبانيا والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وإلى جانب بنعطية، سيغيب عن قائمة المنتخب المغربي لاعبان شاركا في كأس العالم وهما عزيز بوحدوز المنتقل للباطن السعودي والمهدي كارسيلا لاعب ستاندار لييغ البلجيكي، بينما ستشارك بقية الأسماء التي لعبت في كأس العالم.

في المقابل، وجه رينار الدعوة لنصير مزراوي لاعب أياكس أمستردام الهولندي للمشاركة مع الفريق لأول مرة، بجانب نايف أكرد مدافع ديغون الفرنسي مع عودة أشرف بنشرقي لاعب الهلال السعودي وياسين بامو المنتقل لكان الفرنسي.

وسيبدأ المنتخب المغربي معسكرًا إعداديًا بمدينة الصخيرات منذ الثاني من سبتمبر/ أيلول المقبل، قبل الانتقال للدار البيضاء، يوم السابع من الشهر ذاته؛ من أجل مواصلة الإعداد لمباراة مالاوي ضمن الجولة الثانية بتصفيات أمم أفريقيا.

وكان المنتخب المغربي قد خسر في مباراته الأولى أمام مضيفه منتخب الكاميرون 1-صفر ضمن المجموعة الثانية.

وجاءت تشكيلة المغرب على النحو التالي:

حراس المرمى: منير المحمدي (ملقة الإسباني)، ياسين بونو (جيرونا الإسباني)، أحمد رضا التكناوتي (الوداد البيضاوي).

مدافعون: نايف أكرد (ديجون الفرنسي)، مروان دا كوستا (إسطنبول باشاكشهر التركي)، نبيل درار (فناربخشه التركي)، أشرف حكيمي (دورتموند الألماني)، مروان سايس (ولفرهامبتن الإنجليزي)، حمزة منديل (شالكه الألماني)، وليد الحجام (أميان الفرنسي).

لاعبو الوسط: كريم الأحمدي (الاتحاد السعودي)، يوسف آيت بناصر (موناكو الفرنسي)، أمين حارث (شالكه الألماني)، فيصل فجر (كان الفرنسي)، يونس بلهندة (غلطة سراي التركي)، مبارك بوصوفة (بدون فريق)، سفيان أمرابط (كلوب بروج البلجيكي)، نصير مزراوي (أياكس أمستردام الهولندي).

الهجوم: نور الدين أمرابط (النصر السعودي)، خالد بوطيب (مالطيا سبور التركي)، حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي)، ياسين بامو (كان الفرنسي)، يوسف النصيري (ليغانيس الإسباني)، أيوب الكعبي (هيبي سي.إف.إف.سي الصيني)، أشرف بنشرقي (الهلال السعودي).