الجزائر تنتزع نقطة من غامبيا بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 (فيديو)

انتزع المنتخب الجزائري، اليوم السبت، نقطة من مضيفه الغامبي ليتعادلا بهدف لكل منهما في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام في الكاميرون العام المقبل.

وبذلك، ارتفع رصيد الجزائر إلى 4 نقاط في الصدارة، بينما ارتفع رصيد المنتخب الغامبي إلى نقطة في المركز الثالث.

وتقام، غدًا الأحد، المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها بين منتخبي بنين وتوغو.

تصفيات كاس امم افريقيا 2019 | الجزائر 1 × 0 زامبيا | هدف اول الجزائر بغداد بونجاح HD ذكاء كبيرررررررر من بونجاح ???????????????????????????? شوفو كيف لقط الكورة ???????????????? via : @if24hd pic.twitter.com/coOuTWx9NG — انا موت (@OOQQ8808) September 8, 2018

وتأخر موعد انطلاق المباراة بسبب التدافع الجماهيري في ملعب المباراة، لدرجة وصلت إلى تخطيهم حاجز المدرجات، ليرفض حكم اللقاء خوض اللقاء انتظارًا لإخراج الجماهير.

وقام الأمن الغامبي بإخراج مجموعة من الجماهير ليتم الاكتفاء بالمتواجدين في المدرجات حفاظًا على سلامة لاعبي المنتخبين.

تصفيات كاس امم افريقيا 2019 | الجزائر 1 × 1 زامبيا | هدف التعادل زامبيا رد سريععع HD via : @if24hd pic.twitter.com/FGzRNJkC9L — انا موت (@OOQQ8808) September 8, 2018

وتبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وتبادلا الفرص الضائعة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة خلال شوط المباراة الثاني، ونجح المنتخب الجزائري بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 47 عن طريق بغداد بونجاح.

ولم تدم فرحة الجزائريين بالتقدم طويلًا، فبعدها بدقيقة أدرك المنتخب الغامبي التعادل عبر مامادو سيزاي.

وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين دون أن تتغير النتيجة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

ووفقًا للوائح البطولة، يتأهل الى نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون عام 2019 أصحاب المراكز الأولى والثانية في المجموعات عدا مجموعة البلد المنظم الذي يشارك في التصفيات أيضًا.