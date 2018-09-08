بسبب التدافع الجماهيري.. تأخير موعد انطلاق مباراة الجزائر وغامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا (فيديو وصور)

شهدت مباراة الجزائر وغامبيا تأخرًا في انطلاقها، وهي تجمع المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الرابعة المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا، الكاميرون 2019.
ووفقًا لما ذكرته قناة “بي إن سبورتس” الناقلة للقاء، فإن وجود أعداد غفيرة من الجماهير في المدرجات، دفعها إلى النزول لأرض الملعب، ما تسبب في حدوث إصابات في صفوف الجماهير ودفع الحكم لتأجيل انطلاقها.
تأخير موعد انطلاق مباراة #غامبيا_الجزائر بسبب التزاحم الجماهيري!#AFCON2019Q pic.twitter.com/z7gWRpskgS
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) September 8, 2018
وترددت أنباء عن رفض المنتخب الجزائري لعب المباراة حتى يتم الانتهاء من الفوضى الحاصلة حاليًا بملعب المباراة.
ويسعى محاربو الصحراء إلى تحقيق النقاط الثلاث في أول لقاء للمدرب جمال بلماضي.
#TeamDZ #GAMALG #LesVerts @BrahimiOfficial, M'Bolhi et Halliche sortent sur le terrain pic.twitter.com/q0JvIj7bi2
— DZfoot (@DZfoot) September 8, 2018
وحقق الخضر الفوز في أول لقاء في التصفيات ضد توغو 1-0 في المقابل خسرت غامبيا ضد بينين خارج الديار بنفس النتيجة.