بعد اعتذار المهدي بنعطية.. تأكد غياب مروان دا كوستا وخالد بوطيب عن مباراة المغرب ومالاوي

أكد عبدالرزاق هيفتي طبيب المنتخب المغربي لكرة القدم غياب الثنائي مروان دا كوستا، وخالد بوطيب عن مباراة مالاوي، غدًا السبت، والتي تجرى ضمن تصفيات أمم أفريقيا (الكاميرون 2019).

وأصيب خالد بوطيب في تدريبات المنتخب المغربي، وسيغيب بحسب عبدالرزاق هيفتي لمدة 10 أيام، فيما حضر مروان دا كوستا مصابًا من فريقه باشاك شهير التركي.

وكان القائد المهدي بنعطية قد اعتذر على المشاركة في المباراة؛ لاستعادة لياقته البدنية رفقة يوفنتوس ليكون جاهزًا للمشاركة بعد الفترة الدولية، نافيًا كل الشائعات التي تحدثت عن خلافه مع المدرب هيرفي رينار.

وبغياب مروان دا كوستا وبنعطية، لن يتبقى لدى المدرب هيرفي رينار سوى رومان سايس لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي، ونايف أكرد مدافع الفتح الرباطي السابق المنتقل هذا الموسم لصفوف ديجون الفرنسي.

وخسر المنتخب المغربي مباراته الأولى في تصفيات أمم أفريقيا أمام الكاميرون 0/1، ويحتاج للفوز على مالاوي للبقاء في المنافسة على البطاقة الوحيدة في المجموعة، حيث ضمن منتخب الكاميرون تأهله للنهائيات؛ لكونه منتخب البلد المضيف.