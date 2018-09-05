ضربة جديدة لقناة “بي إن سبورتس”.. تعرّف على التفاصيل

تلقت قناة “ بي إن سبورتس ” القطرية ضربة جديدة بعدما أعلنت شركة ” أي تي إند تي ” وقف بثها على ” دايركت تي في ” ويوفيرس ” بسبب ارتفاع الاشتراكات التي لا توازي القدرة الشرائية لعملائها.

وأصدرت الشركة بيانا أكدت من خلاله عدم تمكنها من تلبية شروط استمرار تعاونها مع القناة القطرية بسبب المبالغ المرتفعة للاشتراكات، مؤكدة أنها حاولت جاهدة تقديم خدمة جيدة لعملائها بأسعار مقبولة.

وسبق لكل من “كومكاست ” و” فيريزون فيوس ” أن أوقفا بث القناة في السابق بالإضافة للمشاكل الكبيرة التي تعانيها قناة ” بين سبورت “.

وتعرضت ” بين سبورت لغرامة مالية في السعودية بلغت حوالي 10 ملايين ريال من طرف الهيئة العامة للمنافسة وغرامة في مصر تبلغ حوالي 400 مليون جنيه لنفس السبب.

وتعرف أسعار اشتراكات ” بين سبور ” ارتفاعا كبيرا وهو ما أدى لاحتجاجات كثيرة من طرف عدة أطراف في الدول العربية والتي طالبت الهيئات الدولية بمراجعة بيع حقوق عدد من المنافسات القارية والعالمية لتمكين المشاهد العربي من متابعتها بأسعار مقبولة.