مصر.. تأييد حكم قضائي بتغريم مجموعة “بي إن سبورتس” 400 مليون جنيه

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، يوم الثلاثاء، بتأييد تغريم مجموعة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي مبلغ 400 مليون جنيه.

وجاء الحكم القضائي، اليوم، بعد حكم سابق بناء على إحالة النائب العام، مجموعة القنوات، ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، للمحاكمة الجنائية؛ بسبب مخالفة المجموعة لقانون حماية المنافسة وحقوق المستهلكين.

وكشفت التحقيقات، أن مجموعة “بي. إن. سبورتس” خالفت المادة 8 من قانون حماية المنافسة؛ عندما قطعت الإرسال عن المشتركين، الذين يستقبلون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري “نايل سات”؛ بغرض إجبارهم على تحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري “سهيل سات”، الأمر الذي يهدد القمر المصري بالخروج من السوق.

وأكدت التحقيقات، أن الشركة ربطت بيع البطولات الدورية ببعضها، رغم أن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بغيره.

يأتي ذلك في الوقت الذي توالت الشكاوى المقدمة ضد قنوات “بي إن سبورتس” في الكويت، حيث تسلم جهاز حماية المنافسة الكويتي شكويين مقدمتين ضد الشبكة، تتهمان القناة بالقيام بممارسات احتكارية تتعلق بنقل مباريات كرة القدم العالمية للمشاهدين في الكويت.

وأوضحت مصادر محلية في الكويت، أن إحدى الشكويين أشارت إلى أن “بي إن سبورتس” ليس لديها إذن مسبق من السلطات الكويتية لاحتكار بث المباريات في الكويت.