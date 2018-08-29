رسميًا.. لينز الفرنسي يحصل على خدمات المغربي أشرف بن شرقي

أعلن نادى لينز الفرنسي، مساء اليوم، الأربعاء، تعاقده مع المغربي أشرف بن شرقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من نادي الهلال السعودي.

ونشر النادي الفرنسي بيانًا رسميًا قال فيه إنه تعاقد مع بن شرقي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء، قادمًا من صفوف الهلال، في صفقة وصلت إلى مليوني يورو.

وفي حال تألق اللاعب من لينز، سيقوم النادي الفرنسي بشراء عقده بشكل نهائي من نادي الهلال السعودي، حيث أشارت تقارير صحفية إلى أن الشراء سيكون مقابل 5 ملايين يورو.

وكان بن شرقي قد انضم لصفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من الوداد البيضاوي المغربي.