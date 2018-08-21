لينز الفرنسي يقترب من الحصول على خدمات أشرف بن شرقي من نادي الهلال السعودي

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إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة سامي الجابر، قد قررت تحويل ملف أشرف بن شرقي إلى بند الاستثمار، بعد خروجه من حسابات المدير البرتغالي خورخي جيسوس.