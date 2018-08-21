لينز الفرنسي يقترب من الحصول على خدمات أشرف بن شرقي من نادي الهلال السعودي

بدأ نادي لينز الفرنسي في مفاوضات مع الهلال السعودي؛ للحصول على خدمات الدولي المغربي أشرف بن شرقي للانتقال إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية.
وأشارت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية إلى أن نادي لينز الفرنسي بدأ يتحرك بجدية للحصول على أشرف بن شرقي لاعب الهلال السعودي بنظام الإعارة.
وستكون الإعارة لمدة موسم واحد، وفي حالة تألق اللاعب سيقوم الفريق الفرنسي بشراء عقده نهائيًا.
وكانت إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة سامي الجابر، قد قررت تحويل ملف أشرف بن شرقي إلى بند الاستثمار، بعد خروجه من حسابات المدير البرتغالي خورخي جيسوس.
وكان بن شرقي قد انضم لصفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من الوداد البيضاوي المغربي.