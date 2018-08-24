الدولي المغربي سفيان أمرابط ينضم رسميًا لبروغ البلجيكي

أعلن نادي “كلوب بروغ” البلجيكي، تعاقده مع لاعب كرة القدم المغربي، سفيان أمرابط، قادمًا من فينورد روتردام الهولندي، في عقد سيمتد أربعة مواسم، دون الكشف عن التفاصيل المادية لهذه الصفقة، وذلك وفقًا للموقع الرسمي للنادي.

وفي الوقت الذي لم يكشف فيه النادي البلجيكي، عن قيمة الصفقة، إلا أن وسائل إعلام هولندية، أكدت أنها بلغت 2.5 مليون يورو.

وأعرب أمرابط (22 عامًا) عن سعادته الكبيرة بانتقاله للدوري البلجيكي مؤكدًا بأن هدفه هو التألق ووضع بصمته على النادي، ذي الشعبية الكبيرة في البلاد.

وأضاف في حوار مع القناة الرسمية للنادي، ” انتقلت لبروج، لأنه نادٍ كبير، ويضمن لي المنافسة على أعلى المستويات، كما أنه يمتاز بشعبيته الكبيرة، وشغف جماهيره، أنتظر بشغف كبير أول مبارياتي هنا”.

وأوضح ” أنا سعيد جدًا لأني سألعب مع الفريق منافسات دوري أبطال أوروبا، وأرغب في مواجهة ريال مدريد الإسباني، وبروسيا دورتموند الألماني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي”.

وتألق اللاعب المغربي، الموسم الماضي، رفقة فريق فينورد الهولندي، كما أنه خاض سبع مباريات مع منتخب بلاده وشارك في نهائيات كأس العالم الأخيرة بروسيا.