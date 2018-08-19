المغربي سفيان إمرابط ينوي الرحيل عن فينورد الهولندي

أعلن اللاعب الدولي المغربي سفيان إمرابط، رغبته في الرحيل عن نادي فينورد الهولندي، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، دون ذكر وجهته المقبلة.

ورغم انضمامه لفريق فينورد الصيف الماضي؛ إلا أن اللاعب المغربي طلب من مدربه جيوفاني فان بروكهوست مغادرة النادي، وذكر له أسباب رغبته في الرحيل.

ونقلت شبكة “فوكس سبورت” عن فان بروكهوست قوله: “أعرف ما يريده سفيان، لذلك آثرت اختيار لاعبين آخرين، لقد أبلغني برغبته في الرحيل عن فينورد”.

وأضاف: “لذلك أعتمد الآن خيارات أخرى، لأنني لم أعد أضعه ضمن حساباتي”.

وانضم إمرابط، البالغ من العمر 21 عامًا، الصيف الماضي، قادمًا من أوتريخت، مقابل 4 ملايين يورو.

وسجل للفريق 3 أهداف وصنع اثنين في 38 مباراة.