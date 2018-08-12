الدولي المغربي أسامة طنان يرحل إلى أوتريخت الهولندي

أعلن نادي سانت إيتيان الفرنسي رحيل مهاجمه المغربي أسامة طنان، إلى أوتريخت الهولندي على سبيل الإعارة، ضمن سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ولعب طنان لفريق لاس بالماس الإسباني على سبيل الإعارة في الموسم الماضي ولكن النادي الإسباني فسخ عقد الإعارة في يناير الماضي ليعود طنان إلى صفوف ناديه الفرنسي الذي أعاره مجددًا إلى أوتريخت.

يذكر أن أسامة طنان صاحب الـ24 عامًا، التحق بفريق سانت إيتيان الفرنسي عام 2016، ثم انتقل إلى فريق هيراكليس ألميلو الهولندي، حيث خاض معه نحو 60 مباراة، في ظرف ثلاث سنوات، مسجلا خلالها ما يقارب 20 هدفًا، بينما سجل أول ظهور له بقميص منتخب المغرب في 26 مارس 2016 ضد منتخب الرأس الأخضر ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2017 .