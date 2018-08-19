وديع الجريء يعرض تنظيمًا أفريقيًا أوروبيًا مشتركًا لاستضافة كأس العالم 2030

عرض الرئيس الحالي لاتحاد شمال أفريقيا، ورئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، وديع الجريء، خلال فعاليات الجلسة العامة لاتحاد شمال أفريقيا، التي احتضنتها تونس، مساء السبت، جملة من المقترحات لتقديم ملف الترشح لتنظيم كأس العالم 2030.

وأكد الجريء، أن تقديم 3 دول من شمال أفريقيا لملف مشترك، سيعزز فرصها لنيل ثقة المصوتين، بعد أن أثبتت التجارب السابقة أن الملفات المشتركة، وآخرها ملف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أكثر صلابة من الملفات الفردية، خصوصًا التي تقدمها الدول النامية.

وأبدى الجريء خلال الجلسة، التي شهدت حضور ممثلي مختلف اتحادات الدول الأعضاء والأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عمرو فهمي، انفتاحه إلى إضافة دولة أوروبية مجاورة إلى ملف الترشح عند الاقتضاء.

ويعتبر مراقبون، أن مقترحات الجريء تأتي تماشيًا مع الزّخم الشعبي الذي أحدثه تصويت تونس والجزائر لملف المغرب لتنظيم كأس العالم 2026، حيث انطلقت مبادرات غير رسمية لتشجيع الدول المغاربية الثلاث على توحيد جهودها وتقديم ملف مشترك.

وصرّح وزير الرياضة الجزائري، محمد حطّاب، في وقت سابق، لوسائل الإعلام المحلية، أن بلاده جاهزةٌ لدراسة احتمالية تقديم عرض استضافةٍ مشتركٍ مع المغرب وتونس.

وأشار الجريء في ختام الجلسة إلى تفاؤله بموافقة الدول المعنية، ودعم الاتحاد الأفريقي لهذا الاقتراح، بما يساهم في اتخاذ إجراءات عملية مستقبلًا في صلب الاتحاد.

ويضم اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، الذي تأسس سنة 2005، 5 دول، هي: المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر.