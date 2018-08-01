إنجلترا ستتقدم لاستضافة كأس العالم 2030 بمشاركة جيرانها

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء أنه يستعد للتقدم بملف ترشحه لاستضافة كأس العالم 2030.

وتقدمت دول: الأرجنتين، وأوروغواي، وباراغواي، بعرض مشترك لتنظيم البطولة ذاتها للاحتفال بمرور مئة عام على استضافة أوروغواي لأول بطولة لكأس العالم، كما أبدت دول: تونس، والجزائر، والمغرب، نيتها للترشح لاستضافة البطولة ذاتها.

وقالت شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية إنه في حال حصول البلاد على حق استضافة البطولة ستكون الأولى منذ مونديال 1966 التي استضافتها إنجلترا، وفازت بلقبها، وستكون أول بطولة كبرى تستضيفها إنجلترا منذ 34 عامًا.

وقال رئيس الاتحاد الإنجليزي جريغ كلارك:”في الشهر الماضي وافق مجلس اتحاد كرة القدم الإنجليزي على إجراء دراسات جدوى بشأن إمكانية الترشح لاستضافة كأس العالم 2030، وأن تصبح البلاد المرشح الأوروبي لاستضافة هذا الحدث، وسنعمل على هذا الأمر خلال الموسم الجديد، ولن يتم اتخاذ أي قرار حتى العام 2019.”

وتعد استضافة البطولة بالاشتراك مع باقي دول المملكة المتحدة أحد الخيارات المتاحة، حيث أعلنت حكومة بريطانيا أنها ستدعم أي عرض مشترك بقيادة إنجلترا.

وسيحتاج الملف البريطاني دعم الاتحاد الأوروبي، وأغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي (الفيفا) البالغ عددهم 211 دولة، وسيتم اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن العام المقبل.

ومن المعروف أيضًا أن الاتحاد الأوروبي لن يسمح للدول التي ستتقدم بعرض مشترك بالتأهل مباشرة إلى النهائيات، كما أنه ستكون هناك حاجة لبناء ملعب يسع 30 ألف متفرج على الأقل في أيرلندا الشمالية.

وتقدمت إنجلترا بعرض لاستضافة كأس العالم 2018، لكن روسيا تفوقت عليها، واستضافت البطولة التي بلغت فيها إنجلترا قبل النهائي.

ومن المتوقع أن تكون بطولة 2030 بنفس الشكل التي ستقام عليه نسخة 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، والتي ستشهد مشاركة 48 فريقًا و80 مباراة.