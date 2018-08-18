ماذا قال جمال بلماضي في مؤتمر تقديمه مدربًا للمنتخب الجزائري؟

أعرب المدرب الجديد للمنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي، عن قدرته في التتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019 في الكاميرون، مؤكدًا أنه “يدرك جيدًا حجم الضغوط التي سيمارسها عليه المشجعون والإعلام الرياضي”.

وراهن بلماضي على تحقيق نتائج إيجابية مع منتخب بلاده، ولكنه شدد بقوله: “لستُ سوبرمان، وسأتحادث لاحقًا مع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشأن الحالات الانضباطية، وما يهمنا هو وضع قانون حسن سيرة يلتزم به جميع اللاعبين”.

وقال جمال بلماضي، اليوم السبت، في أول مؤتمر صحفي منذ تعيينه مدربًا جديدًا لـ”الخضر”، إنه لن يتساهل مع لاعبي منتخب بلاده حال وقوع تجاوزات مستقبلًا، في إشارة واضحة إلى “تمرد بعض العناصر على مدربين سبقوه في قيادة المنتخب الجزائري”.

وذكر بلماضي أنه “فخور جدًّا بمسؤولية تدريب المنتخب الوطني الجزائري، وسعيد بقيادة الفريق الأول لبلادي، وقد قبلت بذلك بعد تفكير عميق، وحقيقة هي ليست مأمورية سهلة”.

وتابع مدرب “الدحيل” القطري سابقًا، أنه “سيعمل على مواصلة نجاحاته في مشوار عمرُه 10 أعوام من التدريب”، مع فرض الانضباط داخل تشكيلة “الخضر” التي عانت في السابق من اضطرابات.

وتابع: “الآن يجب أن أتعرف على المحيط الذي سأعمل معه، سواء الإدارة، اللاعبين والأنصار، كلها عوامل علي التعامل معها، الأمر الذي سيساعدني هو أنني تكونت في المدرسة نفسها، التي تكون فيها أغلب لاعبي المنتخب الوطني””.

ورحب بلماضي باللاعب الدولي وقائد المنتخب الجزائري السابق، مجيد بوقرة، لضمه إلى كادر الإدارة الفنية للفريق وقد تأكد ضم سيرج رومانو، وأليكس دلال كمحضر بدني.