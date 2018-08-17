المغربي حمزة منديل ينتقل إلى شالكه الألماني

أعلن شالكه، الذي سيشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، اليوم الجمعة، تعاقده مع المغربي حمزة منديل مدافع ليل الفرنسي لمدة خمس سنوات، ليعزز خط دفاعه قبل أسبوع واحد على انطلاق دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وكان الظهير الأيسر البالغ عمره 20 عامًا ضمن تشكيلة المغرب في كأس العالم في روسيا، لكنه لم يشارك في المباريات الثلاث للفريق في الدور الأول.

وخاض منديل 13 مباراة مع منتخب بلاده، ومثلها في الدوري الفرنسي عقب انضمامه إلى ليل في 2016 كلاعب شاب.

وقال دومينيكو تيديسكو مدرب شالكه “إنه (منديل) يمنحنا الكثير مما نحتاجه في هذا المركز، القوة والدعم في الهجوم، نتطلع للاستفادة من موهبته والمساهمة في تطويرها”.

وتأهل شالكه، وصيف بطل الدوري الموسم الماضي، مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.