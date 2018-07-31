الحكم على الدولي المغربي أمين حارث بالسجن والغرامة لدهسه مواطن

قضت المحكمة الابتدائية في مراكش المغربية بإدانة الدولي المغربي الشاب أمين حارث لاعب شالكة الألماني بتهمة القتل غير المتعمد وخرق قانون السير، وحكمت عليه بالسجن 4 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة تبلغ حوالي 900 دولار (8600 درهم مغربي).

وكان أمين حارث قد تسبب في وفاة مواطن مغربي بمدينة مراكش إثر عودته من روسيا حيث شارك رفقة المنتخب المغربي في كأس العالم 2018، وكان يسوق سيارته بسرعة.

واعتقل الدولي المغربي الشاب بعدما حاول الهرب من طرف المواطنين وأدخل السجن قبل أن يطلق سراحه بكفالة بلغت حوالي 1100 دولار وغادر بعدها نحو ألمانيا.

وذكرت تقارير إعلامية أن محامي الدولي المغربي توصل لتسوية مالية مع عائلة الضحية التي طلبت مبلغًا يفوق 500 ألف دولار للتنازل عن متابعته.