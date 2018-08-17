موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف ملعب رادس، مساء الجمعة، مواجهة كروية مثيرة تجمع بين الترجي التونسي وضيفه الأهلي المصري في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الترجي صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وضمن فريق الدم والذهب التأهل رسميًا إلى دور الثمانية، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط وخلفهما تاونشيب البتسواني وكمبالا الأوغندي برصيد 3 نقاط.

يتفوق الأهلي على الترجي في تاريخ المواجهات بشكل عام وفي اللقاءات الأخيرة بينهما بشكل خاص.

ولم يفز الترجي على الأهلي منذ 7 أعوام كاملة حين تغلب بهدف الكاميروني يانيك نيانج عام 2011.

وتاريخيًا.. تقابل الأهلي ضد الترجي 17 مرة وفاز الفريق المصري 6 مرات مقابل 3 انتصارات للترجي و8 تعادلات، وسجل الأهلي 18 هدفًا مقابل 11 هدفًا للترجي ويعد عبد الله السعيد هداف الأهلي برصيد 3 أهداف ثم محمد أبوتريكة برصيد هدفين والكاميروني يانيك نيانج هو هداف الترجي برصيد هدفين.

وحسم الترجي بشكل رسمي التأهل إلى دور ربع النهائي، ولكنه ينتظر الفوز لحسم الصدارة أيضًا بغض النظر عن الجولة الأخيرة أمام تاونشيب البتسواني.

ويسعى الأهلي بالفوز على الترجي في عقر داره لضمان التأهل إلى ربع النهائي بغض النظر عن مباراة تاونشيب وكمبالا الأوغندي، وحال تعادل الأهلي مع الترجي سيكون بطل مصر بحاجة إلى نقطة وحيدة للتأهل رسميًا في المباراة الأخيرة ضد كمبالا.

وحال هزيمة الأهلي أمام الترجي سيكون الفريق الأحمر بحاجة للفوز أو التعادل مع كمبالا بالجولة الأخيرة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، العاشرة مساء بتوقيت السعودية.