مباراة الترجي ضد النادي الأهلي.. 4 أزمات تحاصر بطل مصر

تترقب الجماهير المتابعة للكرة العربية والأفريقية الصدام المثير الذي يجمع بين الترجي التونسي وضيفه الأهلي المصري، مساء الجمعة، على ملعب رادس بالجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا.

وتبدو المواجهة بين الفريقين العملاقين مختلفة بعض الشيء هذه المرة، خاصة أن الضغوط أكبر على الأهلي المصري الذي يسعى للفوز لحسم تأهله لدور الثمانية بالبطولة، بعد أن ضمن الترجي التونسي الصعود رسميًا.

ويعاني الأهلي المصري من عدة أزمات فنية وإدارية يسعى الترجي التونسي لاستغلالها وحصد الفوز الأول على حساب الفريق المصري منذ 7 أعوام..

أزمة الإصابات

يعاني الأهلي بشكل واضح في الفترة الماضية من كثرة الإصابات التي ضربت صفوفه وحرمته من بعض اللاعبين لفترات ليست بالقليلة.

وبشكل عام، افتقد الأهلي خدمات النيجيري جونيور أجاي ورامي ربيعة وباسم علي لاعبي الفريق لفترات طويلة بجانب أن مباراة الترجي قد تشهد عدم البدء باللاعب عمرو السولية متوسط ميدان الفريق أيضًا؛ لعدم جاهزيته رغم إعلان تعافيه من إصابات عضلية.

انتقادات كارتيرون

يواجه المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي، انتقادات قوية أيضًا، بعد أن تعادل على أرضه ووسط جمهوره أمام النجمة اللبناني دون أهداف في ذهاب دور الـ32 بالبطولة العربية.

وتنحصر الانتقادات في وجه كارتيرون في جزئية تذبذب النتائج بعد أن تعادل الفريق مع الإسماعيلي بالدوري والنجمة بالبطولة العربية بجانب تراجع الأداء الفني والاعتماد على الكرات الطولية وبعض المهارات الفردية وعلى رأسها إجادة المدافع المالي ساليف كوليبالي ضربات الرأس.

وأكد أسامة عرابي، نجم الأهلي الأسبق، لإرم نيوز أن كارتيرون قدم نتائج طيبة في بطولة أفريقيا، ومباراة الترجي ستكون فرصة لتثبيت أقدامه وتعزيز الثقة في قدراته لدى الجماهير حال تحقيقه الفوز.

وأضاف: “الأهلي يواجه مشاكل فنية بسبب تغيير التكتيك وعدم القدرة على تنفيذ خطة اللعب التي طبقها في عهد المدرب السابق حسام البدري نظرًا لرحيل بعض اللاعبين المهمين، خاصة عبد الله السعيد”.

تمرد النجوم

يعاني الأهلي حاليًا من تمرد بعض لاعبيه وتذمرهم بسبب سياسة الجهاز الفني أو الرغبة في تعديل عقودهم.

وبدأ الأمر منذ فترة بالثنائي الصاعد أحمد حمدي وناصر ماهر، وتم احتواء الأزمة، لكن الأمر امتد للجنوب أفريقي باكاماني ماتشامبي الذي يتمسك بالرحيل عن الأهلي بجانب مؤمن زكريا جناح أيسر الفريق الرافض لتجديد عقده، والذي يبدو أنه تم تجميده بسبب هذه المشكلة مع تراجع مستواه.

رحيل السعيد

لا يزال الأهلي يعاني بسبب رحيل عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق إلى النادي الأهلي السعودي.

ولم يجد الأهلي البديل المناسب لتعويض عبد الله السعيد، مع قلة خبرة ناصر ماهر والفردية الزائدة التي يلعب بها، وهو ما أفقد الفريق العقل المفكر.