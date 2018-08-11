النجم الساحلي التونسي يقترب خطوة من ثمن نهائي البطولة العربية بالفوز على الرمثا الأردني (فيديو)

اقترب فريق النجم الساحلي التونسي، يوم السبت، خطوة من التأهل لثمن نهائي البطولة العربية للأندية، بالفوز على ضيفه الرمثا الأردني بثلاثة أهداف لهدف في ذهاب دور الـ32 للبطولة.

وللتأهل إلى ثمن النهائي، يكفي النجم الساحلي الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدفين بشرط أن تكون أكثر من 3-1 في لقاء الإياب الذي سيقام بالأردن.

دخل النجم الساحلي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة متسلحًا بالأرض والجمهور، ونجح في إحراز هدف مبكر في الدقيقة السابعة عن طريق علية البريقي.

البطولة العربية اهداف مباراة النجم الساحلي التونسي 3 × 1 الرمثا الاردني HD تعليق حازم عبدالسلام ( https://t.co/JHM7mGsO6Q) pic.twitter.com/dXUuMIS2rC — اهداف البطولة العربية (@if24ARAB) August 11, 2018

ومع حلول الدقيقة 45 أضاف فراس بالعربي الهدف الثاني للنجم الساحلي ليخرج متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز البريقي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 47.

وجاءت الدقيقة 66 ليتمكن الرمثا من تسجيل الهدف الأول عبر خالد الدردور.

وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين خلال الدقائق المتبقية من اللقاء، ليخرج النجم الساحلي فائزًا باللقاء.