مرتضى منصور ينتقد حكم مباراة نادي الزمالك ضد القادسية ويهدد بالانسحاب من البطولة العربية

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، سهام نقده لحكم مباراة فريقه أمام القادسية الكويتي، واصفًا إياه بـ”السيئ والمستفز”، بعد التعادل سلبيًا في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية، مساء اليوم السبت.

وقال منصور في تصريحاته عقب المباراة: “الزمالك قدم مباراة جيدة أمام القادسية وأهدرنا أكثر من 10 أهداف محققة”.

وأضاف: “الحكم لم يحتسب لنا ركلتي جزاء، حكم سيئ جدًا جدًا جدًا ومستفز للغاية، تعمد إهدار الوقت في المباراة، ووجه بطاقة صفراء لجنش دون أي سبب، واحتسب أكثر من 7-8 ضربات ثابتة على حدود منطقة الزمالك، لأن القادسية يعد مميزًا في الكرات الثابتة”.

وتابع: “حارس مرمى القادسية مميز، لكنه أهدر 18 دقيقة في المباراة، كما أن بعض لاعبي الزمالك يحتاجون إلى وقفة مع أنفسهم، هم يعرفون ذلك ولن أقول أي أسماء”.

وأشار: “الإرهاق تسبب في ظهور لاعبَينِ أو ثلاثة دون المستوى، على عكس لقاء الاتحاد السابق”.

وأردف: “لكن الزمالك خلق نفس الفرص التي صنعها أمام الاتحاد، والتوفيق لم يكن حليفًا لنا، فريقي يقدر على الانتصار إيابًا في الكويت”.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين في الـ28 من شهر سبتمبر المقبل.

كما هدد رئيس نادي الزمالك بعدم استكمال منافسات البطولة العربية، بسبب الأخطاء التحكيمية ضد فريقه.

وقال مرتضى في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: “الأندية المصرية لن تستطيع استكمال البطولة بهذا الشكل، حال استمرار الظلم التحكيمي، بقول للسيد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي: لو حكام البطولة بهذا الشكل المقرف المستفز مش هنكمل، الحكم لم يرتق للتحكيم في مراكز الشباب، كان مستفزًا بطريقة غريبة، لم يحتسب لنا ركلتي جزاء”.

فيما أشاد مرتضى منصور، بأداء لاعبي الفريق خلال مباراة القادسية الكويتي، والروح القتالية والإصرار على تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن الفريق خلال الشوط الأول من المباراة أهدر العديد من الفرص السهلة.

وأضاف مرتضى: “جنش تعرض للظلم في الفترة الماضية، كنا نعيش في الوهم في الماضي، وعندما حصل على فرصته رأينا جميعًا ما قدمه”.

يذكر أن الزمالك تعادل سلبيًا مع القادسية الكويتي، في مواجهة ذهاب دور الـ32، التي أقيمت اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وعن قناة الزمالك، قال مرتضى: “تركي آل الشيخ أصدر أوامره بأن تظهر قناة القلعة البيضاء العامة خلال 15 يوماً، الآن نقوم ببث برنامج عبر قناة الحدث اليوم خمسة أيام في الأسبوع، ولكن سيكون لنا قناة عامة ستظهر خلال أيام”.

وأوضح: “سأعقد اجتماعًا مع أسامه هيكل، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، من أجل وضع الرتوش الأخيرة حول ظهور القناة”.

وكان مرتضى قد قام بسب، لاعب الفريق كاسونغو كابونغو، في نهاية اللقاء.

وفي إحدى الهجمات الخطيرة للفريق الأبيض، التي قادها كابونغو، عندما كان التعادل السلبي يسيطر على اللقاء، انطلق اللاعب نحو مرمى القادسية، لكنه سقط على أرض الملعب مدعيًا أن لاعب القادسية اعتدى عليه، ولكن حكم اللقاء لم يحتسب الكرة في قرار سليم للحكم الجزائري.

وبعد هذه الكرة التقطت عدسات الكاميرات مرتضى منصور وهو يسب اللاعب بألفاظ خارجة، في لقطة ظهرت على القنوات الناقلة للمباراة بشكل مباشر.