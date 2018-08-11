نادي الزمالك المصري يسقط في فخ التعادل مع القادسية الكويتي في البطولة العربية 

تعادل فريق الزمالك المصري اليوم السبت، مع ضيفه القادسية الكويتي سلبيًا في ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية.

وللتأهل إلى ثمن النهائي، يحتاج الزمالك إلى الفوز أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام بالكويت.

أضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الهجمات والفرص من كلا الفريقين، خاصة أن الدقائق الأخيرة كادت أن تشهد فوز القادسية لولا إضاعة رونالد وانجا انفرادًا تامًا بحارس مرمى الزمالك.

وفشلت جميع محاولات الفريقين في الدقائق المتبقية من اللقاء في تسجيل هدف الفوز، ليتأجل حسم التأهل للدور التالي في لقاء الإياب.