موعد مباراة الزمالك والقادسية الكويتي اليوم في البطولة العربية والقنوات الناقلة

يبدأ نادي الزمالك المصري مشواره في البطولة العربية، اليوم السبت، عندما يستضيف منافسه القادسية الكويتي، في إطار مباريات دور الـ32 من البطولة.

وتقام المباراة، اليوم السبت، على استاد برج العرب، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت غرينتش.

وتبث مباراة الزمالك والقادسية على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

وسبق أن التقى الزمالك والقادسية في دور المجموعات بدوري أبطال العرب نسخة 2006/2007، وفاز حينها القادسية 2/1 في مباراة الذهاب، في حين فاز الزمالك 4/2 في الإياب.

كما لعبا مباراة ودية عام 2004، وفاز الزمالك 2/1

وافتتحت مباريات دور الـ32 من البطولة العربية بفوز وفاق سطيف 2/1 على العين، ثم المريخ السوداني 3/1 على الجيش السوري، واتحاد الجزائر 1/0 على القوة الجوية العراقي، وتعادل الترجي التونسي 1/1 مع الاتحاد السكندري، ونادي مولودية الجزائر 2/4 على الرفاع البحريني.

كما تعادل النفط العراقي 1/1 مع الصفاقسي التونسي، وفاز الرجاء المغربي 2/1 على السلام زغرتا اللبناني.