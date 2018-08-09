لهذا السبب.. تأجيل مباراة الأهلي الليبي والوداد المغربي في البطولة العربية

أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي تأجيل مباراة فريقه أمام الوداد المغربي، والتي كان من المقرر إقامتها يوم غد الجمعة، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في إطار ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية لكرة القدم.

وأصدر النادي الليبي، بيانًا رسميًا، يؤكد فيه أن سبب تأجيل اللقاء يعود إلى إلغاء حجوزات الطائرة، بعد التأخر في إصدار تأشيرة دخول الفريق للأراضي المغربية.

وقال علي الأسود، نائب رئيس الأهلي، إن “الاتحاد العربي بذل مجهودات كبيرة لحل أزمة التنقل للمغرب، وحاول الحصول على طائرة خاصة تقل الفريق من تونس، لكن المحاولات لم تتكلل بالنجاح”.

وأكد أن ” المشكلة تتمثل في تأشيرة الدخول للأراضي المغربية، بسبب تأخر السفارة المغربية في منح التأشيرة لأعضاء الفريق حيث تم حجز طائرة الخطوط الجوية المغربية، ليوم الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى تأجيل السفر عبر هذه الرحلة”.

وأضاف أن ” الفرق الليبية أصبحت تعاني من مشاكل حقيقية، بخصوص التأشيرة، بل حتى المنتخبات الليبية، حرمت من المشاركة في دوريات قارية بسبب هذا العائق”.

وأوضح، ” لقد توصلنا، صباح اليوم الخميس، برسالة من الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد أن فشل في تأمين طائرة خاصة للفريق، يخبرنا فيه بأنه باتفاق مع الوداد، قد تم تأجيل المباراة، وسيتم تحديد موعدها الجديد، هذا الشهر”.