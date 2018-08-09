الأهلي والزمالك يحشدان القوة الضاربة مع الظهور في كأس العرب

يحشد العملاقان الأهلي والزمالك القوة الضاربة قبل الظهور الأول في كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم، إذ سيبدأ كل فريق مشواره على أرضه الأسبوع المقبل.

وسيلعب الزمالك مع القادسية الكويتي في استاد برج العرب على مشارف الإسكندرية، يوم السبت في لقاء ذهاب دور الـ32 بالمسابقة على أن يقام الإياب الشهر المقبل.

وقال كريستيان جروس مدرب الزمالك “القادسية من الفرق الجيدة، ويضم بين صفوفه مجموعة جيدة من اللاعبين، وعلينا احترام المنافس”.

وأضاف المدرب السويسري، الذي فاز 5-1 على الاتحاد السكندري في الجولة الثانية، وتصدر الدوري الممتاز بفارق الأهداف “علينا أن نغلق ملف الدوري، ونركز في البطولة العربية، وعدم الخلط بين البطولتين”.

وعلى الملعب ذاته سيبدأ الأهلي مسيرته في البطولة، التي ينال بطلها ستة ملايين دولار، إذ يستضيف النجمة اللبناني يوم الاثنين.

وسيخوض الأهلي المباراة بروح معنوية عالية بعدما فاز 2-صفر على المصري البورسعيدي في الدوري ومن قبلها حصد ست نقاط في دوري أبطال أفريقيا؛ ليصبح في موقف جيد نحو التأهل للدور التالي.

وسيفتقد الأهلي لاعب الوسط عمرو السولية؛ بسبب الإصابة، لكن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الأهلي الجديد يملك عددًا كبيرًا من البدائل وربما يكون هشام محمد الأقرب للمشاركة.

وفي الوقت الذي تقام فيه مباريات الدوري المصري الممتاز دون حضور مشجعين فإن الجهات الأمنية وافقت على حضور خمسة آلاف متفرج في كأس العرب. ويحاول الأهلي والزمالك زيادة العدد إلى 20 ألف متفرج.

أما يوم الأحد فسيلعب الإسماعيلي، الذي تعادل 1-1 مع الأهلي في الجولة الافتتاحية للدوري، مع الكويت الكويتي في استاد الإسماعيلية.

وستكون المواجهة الأصعب للفرق المصرية في انتظار الاتحاد السكندري الذي يستضيف الترجي التونسي، الفائز بالبطولة العربية الموسم الماضي عندما أقيمت كل المنافسات في مصر بدلًا من نظام الذهاب والإياب الجديد، اليوم الخميس.