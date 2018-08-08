اتحاد العاصمة الجزائري يقترب من دور الـ16 للبطولة العربية بالفوز على القوة الجوية العراقي (فيديو)

اتحاد العاصمة الجزائري يقترب من دور الـ16 للبطولة العربية بالفوز على القوة الجوية العراقي (فيديو)

الفريق الجزائري اقترب من اللحاق بمنافسه المحلي وفاق سطيف الذي بلغ دور الستة عشر على حساب العين بطل الإمارات.

المصدر: رويترز

وضع اتحاد العاصمة الجزائري قدمًا في دور الستة عشر لكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر على مضيفه القوة الجوية العراقي في كربلاء في ذهاب دور 32 اليوم الأربعاء.

وسجل أيمن محيوس الهدف الوحيد في الدقيقة 73 بتسديدة من مسافة قريبة بعدما أفلت من الرقابة.

واقترب الفريق الجزائري من اللحاق بمنافسه المحلي وفاق سطيف الذي بلغ دور الستة عشر على حساب العين بطل الإمارات.

كما يلتقي مولودية الجزائر مع الرفاع البحريني غدًا الخميس في مواجهة أخرى بدور 32.

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