اتحاد العاصمة الجزائري يقترب من دور الـ16 للبطولة العربية بالفوز على القوة الجوية العراقي (فيديو)

وضع اتحاد العاصمة الجزائري قدمًا في دور الستة عشر لكأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر على مضيفه القوة الجوية العراقي في كربلاء في ذهاب دور 32 اليوم الأربعاء.

وسجل أيمن محيوس الهدف الوحيد في الدقيقة 73 بتسديدة من مسافة قريبة بعدما أفلت من الرقابة.

محيوص يصنع الفارق مسجلاً هدف الفوز لفريق اتحاد العاصمة الجزائري في مرمى القوة الجوية العراقي لتنتهي المباراة بالفوز للفريق الضيف

في ذهاب دور الـ32 من #كأس_العرب_للأندية_الأبطال #أبطال_العرب pic.twitter.com/2nqpki5WVS — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٨ أغسطس ٢٠١٨

واقترب الفريق الجزائري من اللحاق بمنافسه المحلي وفاق سطيف الذي بلغ دور الستة عشر على حساب العين بطل الإمارات.

كما يلتقي مولودية الجزائر مع الرفاع البحريني غدًا الخميس في مواجهة أخرى بدور 32.