الجزائري مهدي عبيد حكمًا لمباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الزمالك والقادسية، في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية إلى الحكم الجزائري مهدي عبيد.

ويتكون طاقم التحكيم من مهدي عبيد حكمًا للساحة، ويعاونه عبدالحق أتشيعلي وعوماري بوعبدالله، إلى جانب سعيد عوينة الحكم الرابع.

ويتواجد عبدالناصر أحمد من ليبيا لمراقبة المباراة، بينما يراقب الحكام خليل جلال من السعودية، وسامح صابر علي المنسق العام.

ولم يُدر عبيد أي مباراة للزمالك من قبل، إلا أنه كان حكمًا لـ 5 مباريات للأهلي في بطولات أفريقيا، فاز بطل مصر فيها مرة واحدة، أمام الوداد في المغرب بدوري أبطال أفريقيا 2016، وخسر 4 مباريات.

وسيلتقي الزمالك مع القادسية، السبت، في مباراة الذهاب من دور الـ32 للبطولة العربية للأندية، على أن يقام لقاء الإياب في الكويت يوم 28 سبتمبر.