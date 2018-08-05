هيرفي رينار يبلغ لاعبي المنتخب المغربي بموقفه بشأن مستقبله مع أسود الأطلس

ذكرت تقارير صحفية مغربية، اليوم الأحد، أن المدرب الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني لمنتخب المغرب، أجرى اتصالات بعدد من لاعبي أسود الأطلس المحترفين بمختلف الدوريات الأوروبية، وأبلغهم موقفه بشأم مستقبله.

ووفقًا للتقارير فإن رينار اتصل بالمدافع المهدي بنعطية وهو قائد المنتخب المغربي، وأبلغه رينار بأنه مستمر مع أسود الأطلس.

وأضافت التقارير أن رينار يريد التواصل مع أسر بعض اللاعبين الذين نشأوا في أوروبا، لإقناعهم بتمثيل المنتخب المغربي في المستقبل، وبين هؤلاء اللاعبين عبدالقادر دياز، وماتيا ألكندوزي.

وتولى رينار، البالغ من العمر 49 عامًا، تدريب المغرب في فبراير 2016، وقاده للتأهل إلى كأس العالم 2018، بعد غياب استمر 20 عامًا.

ورغم أن منتخب المغرب ودّع من الدور الأول إلا أنه نال إشادة عدد كبير من المتابعين أبرزهم غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وينتهي عقد رينار مع المغرب في يونيو 2022.