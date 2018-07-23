هيرفي رينار مستمر مع منتخب المغرب حتى كأس العالم 2022

أكد باتريس بوميل، مساعد المدرب الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني للمنتخب المغربي، استمراره مع أسود الأطلس، رغم تقارير عن رغبته في الانفصال، بعد نهاية مشوار المغرب في كأس العالم 2018

ونقلت تقارير صحفية مغربية، الإثنين، عن بوميل، قوله إن رينار ملتزم بالعقد الموقّع مع الاتحاد المغربي لكرة القدم، وإن رينار يحترم عقده، ويستعد لمنافسات تصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2019.

وأضاف بوميل “لا يوجد ما نخفيه، أنا ورينار سعيدان بالتواجد في المغرب، لا يوجد ما يدفعنا للرحيل”.

وتابع بقوله: “نخطط لمواصلة حضورنا في كأس العالم، وبطبيعة الحال التخطيط من الآن للتواجد في نسخة 2022، والتركيز على العمل بمنتهى الهدوء، لبلوغ الأهداف المطلوبة”.

وعن نتائج المنتخبات الأفريقية في كأس العالم 2018 في روسيا، قال بوميل: “المنتخبات الأفريقية عانت من نقص الخبرة، لست متفقًا على أنها مشاركة كارثية”.

وأوضح أن “بعض التفاصيل الصغيرة، هي التي ساهمت في تواضع الأداء خلال البطولة”.

وشارك المنتخب المغربي في كأس العالم 2018، بعد غياب 20 عامًا، لكنه ودّع من الدور الأول، بعد خسارتين أمام البرتغال وإيران، في حين تعادل مع إسبانيا 2/2.

وبعد الخروج من كأس العالم تردد أن رينار البالغ من العمر (49 عامًا)، يريد الرحيل عن المنتخب المغربي، وارتبط بتدريب منتخبات الجزائر ومصر.