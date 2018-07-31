وفاق سطيف يخطف فوزًا قاتلًا من العين الإماراتي في كأس العرب للأندية الأبطال (فيديو)

حقق فريق وفاق سطيف الجزائري فوزًا ثمينًا على نظيره العين الإماراتي، بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباراة الذهاب في دور الـ 32 من البطولة العربية للأندية.

وتقدم العين من ركلة جزاء بعد تعرض لاعبه للعرقلة من مدافع الفريق الجزائري، تقدم لتسديدها إبراهيم دياكيه وسددها بنجاح على يسار الحارس في الدقيقة 22.

العين يخسر مباراته الأولى في ذهاب دور الـ 32 من #كأس_العرب_للأندية_الأبطال أمام وفاق سطيف بنتيجة 1-2

شاهد أهداف المباراة#العين_وفاق_سطيف #أبوظبي_الرياضية 1#أبطال_العرب pic.twitter.com/zl7A33HKI4 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 31, 2018

وتمكن فريق وفاق سطيف من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الحادية والأربعين، بعد كرة ممتازة من اللاعب سيد علي لكروم من الجهة اليسرى باتجاه النجم عبدالمؤمن جابو أمام المرمى الخالي، ليضعها الأخير في الشباك الإماراتية.

في الشوط الثاني كان المستوى أقل، وكانت المباراة في طريقها للتعادل كما اعتقد الجميع، لكن فريق الوفاق كان له رأي آخر، حيث سجل هدف الفوز من هجمة مرتدة في الدقيقة 83، حيث لعب فرحاني الكرة لجابو الذي سددها في المرمى.