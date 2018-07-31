أهداف مباراة العين ووفاق سطيف.. الفريق الإماراتي يتقدم وجابو يتعادل (فيديو)

تقدم نادي العين الإماراتي بهدف أول في شباك وفاق سطيف الجزائري، أحرزه إبراهيم دياكيه من ركلة جزاء في الدقيقة 21 من الشوط الأول الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، على ملعب “هيتريك كايسيان” فى كرواتيا، على أن تقام مباراة الإياب في كرواتيا أيضًا مساء يوم السبت المقبل.

دياكيه يسجل الهدف الأول لنادي #العين وأول هدف في البطولة من ركلة جزاء في الدقيقة 23 من الشوط الأول#العين_وفاق_سطيف #أبوظبي_الرياضية 1#أبطال_العرب#كأس_العرب_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/0WGBqZyGGi — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 31, 2018

وفي الدقيقة 41 تعادل عبد المؤمن جابو.

كاس العربية للاندية الابطال l العين 1-1 وفاق سطيف l هدف التعادل لــ وفاق سطيف HDpic.twitter.com/AkTp9bgf7G — Y_a_s_s_e_r_FalcoN (@YasserFalcon) July 31, 2018

ويخوض العين أول مباراة رسمية فى ضربة البداية لموسمه الجديد الحافل بالبطولات، إذ يستعد الفريق للمشاركة فى 7 بطولات مختلفة بداية من البطولة العربية وكأس السوبر الإماراتي، والدوري الإماراتى وكأس الخليج العربى وكأس العالم للأندية ودورى أبطال آسيا وكأس رئيس دولة الإمارات.

استعد نادى العين جيدًا للموسم الجديد، بعدما خاض معسكر الإعداد فى سلوفينيا وكرواتيا، فى الوقت الذى يفتقد فيه الفريق بقيادة المدرب الكرواتى زوران ماميتش لجهود لاعبه عمر عبد الرحمن “عموري”، الذى لم يجدد تعاقده مع النادى حتى الآن، بجانب المهاجم السويدى ماركوس بيرغ الذى انضم لتدريبات الفريق منذ عدة ساعات بعد انتهاء العطلة الصيفية، التى حصل عليها والتى استمرت نحو 3 أسابيع بعد مشاركته مع منتخب السويد فى مونديال روسيا.

فى المقابل، يتمتع وفاق سطيف بالجاهزية الفنية والبدنية المناسبة لخوض اللقاء في ظل مشاركته في دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا، حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط خلف ناديي مازيمبى الكونغولي “10 نقاط”، ومولودية الجزائر “5 نقاط” على الترتيب.